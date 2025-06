Nuova vita all'Inter per Davide Frattesi. Il centrocampista, ancora ai box per riprendersi da un problema muscolare, non vede più solo nero pensando al suo futuro all'Inter, anzi. Da quando sulla panchina si è seduto Cristian Chivu, ha aggiunto anche l'azzurro e mai come oggi, come appurato da FcInterNews.it, è convinto di rimanere per giocarsi le sue carte.

Dallo scorso gennaio, quando le voci su un suo possibile ritorno alla Roma si erano fatte rumorosissime, a oggi sembra trascorsa un'eternità. In mezzo due gol pesanti al Bayern Monaco e al Barcellona nel cammino in Champions League dell'Inter. E l'addio di Simone Inzaghi, con il quale il rapporto non era, usando un eufemismo, idilliaco al punto che se l'allenatore piacentino fosse rimasto a Milano l'ex Sassuolo avrebbe fatto prima possibile le valigie per andarsene.

Nel mentre, l'interesse della Roma nei confronti di Frattesi è scemato, resta in piedi l'ipotesi Napoli e anche la Juventus, che si era esposta a maggio con Cristiano Giuntoli prima del suo addio, potrebbe tornare a farsi viva per il classe '99, che però dopo i primi confronti con Chivu ha avuto le rassicurazioni necessarie per rilanciarsi in nerazzurro, con un ruolo da protagonista. Al punto che non si esclude addirittura che presto possano iniziare i colloqui per un prolungamento del contratto.