Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, è intervenuto a margine della finale del rtorneo di Calcio Storico a Firenze soffermandosi anche sull'Inter e sul suo nuovo allenatore Cristian Chivu: "Sicuramente non sarà facile perché dopo anni in cui giocavano in un altro modo dovranno cambiare allenatore ma penso che Chivu sia la persona idonea perché sa cosa vuol dire essere giocatore dell'Inter e avere successo con l'inter. Dovranno fare dei cambi e ritrovare le motivazioni per vincere. Potevano vincere di più in questi anni ma il livello è stato alto".

Cosa fare con Calhanoglu?

"È uno dei giocatori più importanti nel ruolo e sarebbe una perdita grossa ma l'Inter non si farà trovare impreparata nel caso dovesse andare via".