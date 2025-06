Ruben Amorim punta su Joshua Zirkzee e scarica Rasmus Hojlund. Questo è quanto affermato dall'emittente radiofonica britannica TalkSPORT: il tecnico portoghese del Manchester United ha progetti più ambiziosi per l'ex Bologna nella sua squadra, con Hojlund che ha quindi maggiori probabilità di lasciare Old Trafford appena due anni dopo il suo arrivo dall'Atalanta, con l'Inter in prima fila per riportarlo in Italia.

Il giocatore ha ribadito di voler restare quest'estate e onorare il suo contratto con lo United, ma sembra che i suoi giorni all'Old Trafford potrebbero essere contati. Il futuro del nazionale danese coi Red Devils dipende dalla capacità dei dirigenti dell'Old Trafford di raggiungere un accordo con i club rivali; tuttavia, se lo United dovesse trattenere il nazionale danese, allora probabilmente avrà un'ultima stagione per poter convincere Amorim.