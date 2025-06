Il River Plate giocherà in 'casa' contro l'Inter al Lumen Field di Seattle, dove nella notte italiana andrà in scena la sfida decisiva per il girone E del Mondiale per Club 2025. Stando a quanto riporta ESPN, per ragioni logistiche, sarà difficile eguagliare i numeri enormi fatti registrare dai tifosi argentini nell'esordio a Pasadena, ma la presenza sarà comunque robusta. La prova che il clima sarà caldissimo è arrivata già nella giornata di ieri, quando, anche complice l'uscita di scena dal torneo degli acerrimi rivali del Boca Juniors, gli hinchas dei Millonarios sono stati protagonisti di un'invasione pacifica delle strade attorno al 'Victory Hall,' un bar situato a pochi metri dallo stadio, che si è conclusa con il bandierazo e l'appello chiaro alla squadra di Marcdelo Gallardo: "Domani, costi quel che costi, dobbiamo vincere". Una buona folla, inoltre, si è radunata anche di fronte all'hotel dove alloggia la squadra, accolta calorosamente dopo l'allenamento della rifinitura.

