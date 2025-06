Mentre l'Inter di Cristian Chivu si prepara alla prima grande partita dell'avventura statunitense in programma per la prossima notte alle 3 italiane contro il River Plate, bolle la pentola del mercato in entrata, ma soprattutto in uscita, dove il nome più 'cotto' è ancora quello di Hakan Calhanoglu.

Secondo Sport Mediaset resta il fortissimo pressing del Galatasaray per il centrocampista turco, pallino del club di Istanbul che, sfumato Osimhen, ha deciso di puntare tutte le fiches sul capitano della Turchia. I Cimbom sono pronti a fare un'offerta al rialzo intorno ai 30 milioni, cifra molto vicina a quella richiesta dell’Inter che è di 35-40 milioni. Nel caso in cui Calhanoglu dovesse partire per Istanbul, il nome più accreditato per sostituirlo è quello di Nicolò Rovella, giocatore per il quale i nerazzurri sono pronti a investire sui 40 milioni di euro, cifra che però non soddisfa Lotito che è fermo sulla sua posizione: il prezzo del cartellino del centrocampista di Segrate non scende sotto i 50 milioni fissati con la clausola.

