Il rimborso del bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027 è ufficiale. Oggi è arrivata infatti anche la nota da parte dell'Inter.

"Il 13 giugno 2025, Inter Media and Communication S.p.A. (l'"Emittente") - si legge - ha emesso un avviso (l'"Avviso Condizionale di Rimborso Integrale") ai sensi della Sezione 3.03 dell'atto di prestito datato 9 febbraio 2022 (l'"Atto di prestito") da e tra, tra gli altri, l'Emittente e The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. in qualità di trustee e rappresentante dei Titolari (il "Trustee"), Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di agente di garanzia (l'"Agente di Garanzia"), The Bank of New York Mellon, Filiale di Londra, in qualità di agente principale per i pagamenti (l'"Agente di Pagamento") e The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Lussemburgo, in qualità di agente di registro e trasferimento, ai sensi dei quali l'Emittente ha emesso le sue Obbligazioni Senior Secured per un importo di €415.000.000, cedola 6,750% con scadenza nel 2027 (le "Obbligazioni")".

"I termini non altrimenti definiti nel presente documento - si legge ancora - avranno lo stesso significato loro attribuito nell'Avviso Condizionato di Rimborso Integrale. La Condizione si è verificata il 24 giugno 2025. Pertanto, alla Data di Rimborso (il 26 giugno 2025), l'Emittente rimborserà, in conformità con i termini stabiliti nell'Avviso Condizionato di Rimborso Integrale, tutti i Titoli non precedentemente consegnati all'Agente Pagatore per la cancellazione a un prezzo di rimborso pari al 101,6875% dell'importo nominale di tali Titoli, oltre agli interessi maturati e non pagati fino alla Data di Rimborso, esclusa".

Come noto ormai da qualche giorno, Oaktree andrà verso un rifinanziamento del debito stesso a tassi d'interesse più vantaggiosi rispetto ai precedenti.