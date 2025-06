Inter-River Plate sarà una partita speciale per Julio Ricardo Cruz, ex attaccante che ha vestito le maglie di questi due club gloriosi. "Ho vissuto cose fantastiche e momenti indimenticabili - ha raccontato il Jardinero a Olé -. Al River ho vinto il campionato per la prima volta, è stato qualcosa di unico per me, mentre all'Inter abbiamo fatto la storia iniziando a vincere dopo aver voltato pagina. Entrambe le squadre, senza dubbio, mi hanno lasciato un segno".

Tornando alla stretta attualità, l'argentino ha inquadrato così la sfida che metterà di fronte i Millonarios alla Beneamata per l'ultima giornata del girone E del Mondiale per Club: "Mi aspetto una sfida dal ritmo serrato perché entrambe hanno bisogno di vincere. Sono d'accordo con quello che ha detto Lautaro, ovvero che le sudamericane danno il massimo quando hanno la possibilità di giocare contro le europee. L'Inter è tra le migliori al mondo, ma non ha potuto riposare dopo una stagione con tante partite, il che potrebbe rendere il tutto più equilibrato. In più, il River, con un allenatore eccellente come Gallardo, ha già dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque".

Infine, Cruz ha detto la sua su Franco Mastantuono, astro nascente del calcio argentino, appena ceduto dal River al Real Madrid, non nascondendo di aver cullato il sogno di vederlo in nerazzurro: "Franco ha dimostrato di essere tutto ciò che pensavamo fosse, mi sarebbe piaciuto vederlo all'Inter, ma il prezzo era troppo alto per il club".

