Scocca l'ora di Pio Esposito. Dopo il secondo tempo giocato contro gli Urawa Reds, il giovane attaccante nerazzurro dovrebbe partire dal 1' contro il River Plate facendo coppia con Lautaro.

Sabato spegnerà 20 candeline e Chivu pare proprio volergli fare questo regalo. "Per me è tutto strano essere qui... Lo è stato soprattutto all’inizio ritrovarmi nel giro di una settimana dal giocare il playoff di B con lo Spezia ad essere al Mondiale con tutti questi grandi campioni intorno. Ma, ancor di più, è un orgoglio incredibile"; ha detto ieri Esposito.

"Ha già una certa esperienza", ha detto Chivu in conferenza stampa a proposito del talento cresciuto nelle giovanili nerazzurri. Su di lui - come conferma la Gazzetta dello Sport - c'è mezza Serie A, ma solo ad agosto si prenderà una decisione sul suo futuro. I dirigenti e Chivu decideranno più avanti, vogliono prendersi tutto il mese di giugno e anche quello di luglio per capire, si legge.