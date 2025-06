Arriva anche il momento per Matteo Darmian di presentare la sfida di questa notte contro il River Plate ai microfoni di DAZN:

Matteo, adesso sì che è una partita decisiva. È cambiata la prospettiva in merito a questa sfida che può decidere il destino dell'Inter al Mondiale per Club?

"Non più di tanto, perché la preparazione è sempre la stessa. Cerchiamo di lavorare nel migliore dei modi e scendere in campo per vincere. Sappiamo della difficoltà ma anche dell'importanza del match, faremo il massimo per cercare di andare avanti nella competizione".

Cosa vi aspettate dal River?

"È una squadra assolutamente forte e di qualità. Ci aspettiamo una gara combattuta, però dobbiamo fare del nostro meglio, avere la giusta attenzione e cercare di portare a casa la vittoria".