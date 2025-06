Se il Galatasaray bussa alla porta di Viale della Liberazione per portare in Turchia il centrocampista Hakan Calhanoglu, in casa Inter sono ore caldissime anche nel mercato d'entrata, dove è tutto concentrato su Ange-Yoan Bonny. L'attaccante è sempre più vicino al club nerazzurro e secondo le ultime indiscrezioni svelate da Sport Mediaset l'affare potrebbe chiudersi nelle prossime quarantotto ore.

Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva nell’operazione non rientrerà Sebastiano Esposito, nome che era circolato a lungo come possibile inserimento nella trattativa, ma l'attaccante non è al momento una priorità per il Parma che per Bonny riceverà solo cash. La proposta di Marotta è ancora di 22 milioni più bonus, a dispetto della richiesta del club crociato che continua a chiederne 25.

