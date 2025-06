Hernan Crespo, neoallenatore del San Paolo, sulla Gazzetta dello Sport presente Inter-River Plate, partita tra due delle sue ex squadre. "Una partita così, se uno ama il calcio, non può perdersela. Ci sarà battaglia".

Giudizio sulla nuova Inter di Chivu?

"Troppo presto, dategli un po’ di tempo. Anche se alcune cose nuove le ho viste. Mi sembra che la squadra lo stia seguendo, a quanto dicono i giocatori. Significa che il gruppo ha voglia di risorgere dopo il Psg".

Contro il River cosa serve?

"Essere squadra, lottare uniti, non mollare. Il River lo conosco bene, ha qualità importanti e bisogna fare in modo che i giocatori di talento non siano nel cuore dell’azione".

L’Inter si aggrappa a Lautaro.

"E se fossi un tifoso nerazzurro mi sentirei tranquillo. Perché Lautaro non tradisce mai. Il gol contro i giapponesi è un colpo di magia. Ha il carisma per guidare la squadra oltre l’ostacolo. Io, da allenatore, adesso preferisco avere Lautaro e non Mastantuono. È una questione di esperienza e di abitudine a sfide bollenti".