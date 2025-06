Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate, conosce bene l'Inter per averla affrontata diverse volte con la maglia della Fiorentina. E tocca proprio a lui lanciare un messaggio ai nerazzurri in vista della gara di questa notte: "La cosa più importante è che dipende da noi poter continuare in questa competizione. Ovviamente, dobbiamo vincere. Andremo in campo e cercheremo di vincere per qualificarci. Abbiamo ancora speranza di andare avanti. Ho affrontato l'Inter diverse volte e abbiamo fatto delle ottime partite. Dobbiamo prepararci bene. Sarà una partita molto difficile e l'importante è che dipenda da noi. L’Inter è una squadra fortissima, lo sanno tutti. In Argentina si segue molto il calcio italiano. Sono stati finalisti di Champions e vicecampioni di Serie A. Hanno grandi individualità, ma hanno anche cambiato allenatore da poco: può essere un fattore".

Il difensore ha anche ricordato la giocata decisiva nel pareggio contro il Monterrey, quando ha sprecato una chiara occasione da gol: "Sono stato il primo a essere sorpreso perché la partita era finita e sapevo di avere un'occasione che avrebbe potuto garantirci la qualificazione. Ma il calcio è così: si possono anche sbagliare. Come dico sempre, il calcio ti dà la rivincita". L'ex viola si sofferma anche su Lautaro Martinez, che dovrà tenere a bada questa notte a Seattle: "È un grande attaccante, si muove benissimo e se gli lasci spazio ti punisce. Dovrò marcarlo stretto, ma anche l’altro attaccante dell’Inter è pericoloso. Sarà un bel duello. La pericolosità dell’Inter sulle palle inattive? Sono partite che si decidono sui dettagli".