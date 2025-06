Il Bologna si tiene definitivamente Giovanni Fabbian. La prima pagina del quotidiano Stadio è dedicata al centrocampista di scuola Inter per il quale il futuro sembra ormai delineato, con l'Inter che non intende esercitare la clausola di riacquisto da 12 milioni di euro consegnando di fatto il giocatore di Camposampiero al club emiliano. Un grande affare per il direttore sportivo Giovanni Sartori, che lo prelevò dall'Inter per cinque milioni di euro.

La certezza arriverà solo il primo di luglio ma l'indicazione da Milano sembra questa e così il Bologna si ritroverebbe coperto nel ruolo sia con Fabbian che con Jens Odgaard, senza dover intervenire sul mercato in entrata. Se invece l'Inter, improvvisamente, dovesse fare marcia indietro e versare la somma pattuita nelle casse di Casteldebole, allora il Bologna dovrebbe agire sul mercato con Fabio Miretti della Juve e Sven Mijnans dell'Az tra i possibili obiettivi.

