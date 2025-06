Nella notte tra oggi e domani, con inizio alle ore 3, l'Inter affronterà il River Plate per ottenere il pass per gli ottavi dei Mondiali. Il Corriere dello Sport fotografa la situazione nerazzurra tra quello che va e quello che non va.

Tra i fattori positivi, il quotidiano romano sottolinea le certezze tattiche eredità della gestione Inzaghi e il carattere mostrato soprattutto contro gli Urawa Reds. Secondo il CdS, Chivu ha avuto l’approccio giusto per cominciare la nuova avventura. L'impianto di gioco è consolidato, poi è chiaro che il tecnico romeno pian piano aggiungerà idee tutte sue, con soluzioni nuove già provate nonostante il poco tempo a disposizione. Ok anche il carattere mostrato nelle rimonte, parziale quella col Monterrey e completa con i giapponesi.

Viceversa, restano ancora alcuni problemi ormai storici, come ad esempio l'incapacità di essere cinici sotto porta. E poi, senza intensità, il 3-5-2 diventa prevedibile, agevolando quegli avversari che vanno in campo con lo scopo soprattutto di non prenderle. Oltre all'impatto ridotto dei nuovi, infine, ancora non sono andate vie le scorie della finale di Monaco. L'impressione è che ci vorrà ancora un po' di tempo, ma il percorso al Mondiale può aiutare.