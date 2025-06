Pio Esposito e Valentin Carboni come Franco Mastantuono. Il paragone lo propone oggi Tuttosport, che vede nei due gioiellini nerazzurri dei talenti dall'avvenire assicurato, oro per il proprio club. Come è stato per Mastantuono, acquistato dal River Plate per 63 milioni di spesa complessiva.

Possono rappresentare, Esposito e Carboni, non solo il futuro dell'Inter ma anche il presente. A meno che non vengano sacrificati sull'altare del bilancio, anche se ad oggi sembra difficile che possano realmente partire a titolo definitivo. Per la felicità di Oaktree, però, i due hanno già un valore che, messi insieme, arriva ai 50 milioni di euro.