Una fuga in macchina di mille chilometri per mettersi in salvo e fuggire da Teheran, negli ultimi giorni sotto le bombe sganciate da Israele e Stati Uniti. Mehdi Taremi, bloccato nel suo Iran a causa della guerra (e per questo motivo non negli Stati Uniti con l'Inter per il Mondiale per Club), è riuscito a scappare dalla Capitale iraniana per raggiungere la città natale Bushehr e la sua famiglia, che era già sul posto.

"Un viaggio in auto di quasi mille chilometri verso sud, sulla costa sud-ovest che si affaccia nel Golfo Persico - racconta La Gazzetta dello Sport -. Taremi, in contatto con il team manager nerazzurro Matteo Tagliacarne, ha parlato con lo stesso allenatore Chivu e scritto nella chat di squadra per tranquillizzare i compagni in apprensione: sta bene, è tranquillo, al sicuro, in una zona lontana dai bombardamenti. Anzi, si allena da solo per tenersi in forma, nel caso fosse possibile lasciare il Paese e raggiungere il Mondiale, ma questa eventualità non è ormai considerata visto il precipitare degli eventi".

