Sembra essersi raffreddata la posizione sul mercato di Samuele Ricci, regista del Torino e della nazionale italiana. Ciò nonostante, secondo Tuttosport, le due milanesi potrebbero ancora darsi battaglia per il centrocampista.

Sul fronte Inter bisogna aspettare per capire la posizione di Calhanoglu. In caso di addio al giocatore turco, si parla soprattutto di Rovella, ma ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e i rapporti Marotta-Lotito sono notoriamente non idilliaci. Per Ederson, invece, l'Atalanta ha chiesto addirittura 70 milioni: troppi. E allora potrebbe davvero decollare l'idea Ricci, di cui già si parlava lo scorso autunno.

Il Milan è invece il club che potenzialmente si è avvicinato di più al giocatore tra dicembre e gennaio, se non fosse che poi è cambiata la dirigenza, così come l'allenatore. Oggi Tare sembra orientato verso Xhaka come prima scelta, ma il Bayer ha sparato alto. L'alternativa è proprio Ricci, ma i rossoneri non andranno oltre i 20-25 milioni di euro, ben lontani dai 30-35 più bonus richiesti dal Torino.