Marcelo Gallardo ha parlato alla vigilia del match decisivo contro l’Inter nel Mondiale per Club. In conferenza stampa a Seattle, l’allenatore del River Plate ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sull’importanza della sfida, in programma mercoledì alle 22.00 italiane.

Gallardo ha riconosciuto la caratura dell’avversario e in particolare di Lautaro Martínez: “Conosciamo bene la sua qualità. È uno di quei giocatori che possono fare la differenza con un solo dettaglio, non puoi concedergli nulla. Alcuni dei miei difensori lo conoscono bene, ed è un vantaggio”.

Sul cammino del River nel torneo: “Siamo cresciuti partita dopo partita, sia nel gioco che nei risultati. Abbiamo dominato il primo match e meritavamo di più contro il Monterrey. Ora ci giochiamo tutto in una partita e nonostante le assenze, la affronteremo al meglio. Dobbiamo essere solidi in difesa, incisivi in attacco e sfruttare le occasioni. L’Inter è una squadra forte, ma dobbiamo giocarcela alla pari. Chi scenderà in campo sarà pronto, anche chi finora ha avuto meno spazio”.

In merito alle assenze (squalificati Pérez, Castaño e Galoppo, infortunato Driussi), Gallardo ha spiegato: “L’organico sarà costruito con logica. Sono convinto che, indipendentemente da chi giocherà, l’atteggiamento collettivo sarà quello di un gruppo che vuole vincere”.

Riguardo al sistema di qualificazione, che premia gli scontri diretti in caso di parità, l’allenatore ha detto: “Era una regola nota. Forse può sembrare ingiusto a posteriori, ma non mi lamento. Potrà essere migliorata in futuro, ma bisogna accettarla per com'è”.

Gallardo ha concluso ribadendo la determinazione della squadra: "Siamo stati solidi finora, subendo poco. Dobbiamo essere precisi, determinati e farci trovare pronti. L’Inter è una squadra di alto livello, ma il mio gruppo ha tutte le carte in regola per fare una grande partita”.