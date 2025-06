Il Comune di Milano ha chiesto chiarimenti a Bocconi e Politecnico dopo le accuse dei giorni scorsi riportate da La Notizia e da Report, secondo cui ci sarebbe un conflitto d'interesse da parte dei due consulenti (la professoressa Alessandra Oppio e il professor Giacomo Morri) che hanno stilato la relazione sul prezzo di San Siro.

"Nei giorni scorsi — scrive il Comune — ha avuto risalto su alcuni mezzi di informazione la notizia in base alla quale sussisterebbe una situazione di conflitto di interessi in capo a ciascuno dei suddetti, in considerazione di due incarichi dagli stessi ricoperti in organismi facenti parte dell’Agenzia delle Entrate. Poiché come è noto, l‘attività di collaborazione e l’attività di consulenza comportano l’analisi della perizia dell’Agenzia delle Entrate, del 30 ottobre 2024, si chiede di voler fornire le informazioni e i chiarimenti necessari, oltre ad eventuali documenti, utili ad effettuare le valutazioni di competenza dell’amministrazione comunale", scrive il Comune in una lettera ai due atenei riportata oggi dal Corriere della Sera.

Nel contratto con le università, all'articolo 8, si parla proprio degli obblighi di comunicazione in caso di conflitto d'interesse.