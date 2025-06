Nei giorni scorsi è trapelata la notizia dell'applauso richiesto da Cristian Chivu per Valentin Carboni all'inizio dell'allenamento, il giorno dopo la vittoria contro gli Urawa Reds propiziata da una rete in extremis proprio del giovane argentino. Ieri, come riporta il Corriere della Sera, è accaduto qualcosa di simile anche a un altro giocatore.

Si tratta di Nicola Zalewski, che è stato riscattato a titolo definitivo dall'Inter. Anche per lui l'allenatore ha chiesto un applauso prima di cominciare il lavoro di giornata, da parte di tutto il gruppo.