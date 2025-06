Più di qualche giornale ne ha già parlato. Il famoso "biscotto", il risultato che qualificherebbe sia Inter che River Plate. Un 2-2 che metterebbe fuori gioco il Monterrey anche in caso di successo sugli Urawa Reds.

Come riporta Tuttosport, nel Mondiale per club si è già visto un altro 2-2 che ha mandato avanti Inter Miami e Palmeiras, per quanto al Porto sarebbe servito battere l'Al Ahly per sperare nella qualificazione e invece i lusitani non sono andati oltre il pareggio.

Sul quotidiano si citano i casi più famosi in passato: il 2-2 tra Svezia e Danimarca a Euro 2004 che fece fuori l'Italia e molto più indietro nel tempo il 6-0 dell'Argentina al Perù che qualificò i padroni di casa dell'albiceleste, a cui servivano quattro reti di scarto per passare.