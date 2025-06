Raggiunto dai microfoni di ParmaLive.com, l'ex giocatore del Parma Matteo Scozzarella commenta la possibile operazione sull'asse Milano-Parma che potrebbe portare Yoan Bonny in nerazzurro e Sebastiano Esposito in Emilia: "Riguardo la partenza di Bonny, lo ritengo un giocatore molto completo: ha fisicità, tecnicamente è molto valido, ha fatto un'annata importante. Essendo, dunque, un giocatore dalle caratteristiche non molto frequenti a quell'età, la sua sarebbe comunque un'uscita da colmare".

La nuova pedina di Carlos Cuesta potrebbe essere l'attaccante nerazzurro: "Esposito, per quanto fatto quest'anno, per struttura e per l'esperienza che sta facendo adesso nel mondiale con l'Inter, potrebbe essere un ottimo sostituto. Poi, è normale che Esposito non possa avere lo stesso modo di giocare di Bonny, ma non vuol dire che sia peggio per il Parma".