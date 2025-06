Massimo Susic, ex giocatore di Parma e Messina, ha parlato ai microfoni di ParmaLive.com dell'operazione ormai in chiusura per il passaggio di Ange-Yoan Bonny all'Inter: "Tante scelte bisogna per forza farle per poter fare mercato: non si può sempre e solo tirare fuori soldi. Perciò, qualche perdita importante magari devi farla. Dispiace per i tifosi affezionati e, forse, anche per la società, ma le offerte che ho sentito e letto sono davvero buone. Io agirei così e sfrutterei l'opportunità, anche perché ci sono diversi ottimi giocatori in attacco che si possono prendere".

Susic auspica l'arrivo di una contropartita adeguata: "Poi, personalmente, spero possa arrivare Sebastiano Esposito, è italiano ed ha dimostrato di avere qualità. Spero, quindi, che venga Esposito al Parma, anche se ci sono tante società che vogliono questo ragazzo".