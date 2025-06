Il Valencia non vuole farsi sfuggire Cristhian Mosquera: il difensore nazionale spagnolo Under 21, col contratto in scadenza nel 2026 e sui taccuini dell'Inter, è uno dei giocatori che la dirigenza dei Taronges intende blindare con un prolungamento dell'accordo quanto prima, così come l'altro difensore César Tárrega che piace in Italia in particolare al Bologna. Semmai, i valenciani sono pronti a considerare offerte per un altro giocatore accostato spesso e volentieri l'estate scorsa proprio all'Inter.

Parliamo di Yarek Gasiorowski, finito sempre più indietro nelle gerarchie della squadra di Carlos Corberán: megli ultimi mesi, il giocatore ha ricevuto altre offerte, anche da squadre importanti come il Lipsia e la Juventus, ma il club non si è mostrato aperto alla cessione. Secondo Plaza Deportiva, il Valencia continua a nutrire fiducia, ma l'interesse che suscita in Europa potrebbe portare l'Equipo Che a sedersi al tavolo e valutare un'importante opzione di guadagno.