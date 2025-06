Dentro o fuori. Con calcio d'inizio alle 3 di domani, l'Inter potrà contare su due risultati su tre contro il River Plate nell'ultima giornata della fase ai gironi: in palio il pass per gli ottavi di finale. Entrambe sono a quota 4, con il Monterrey a 2 e gli Urawa Reds a 0 e già tagliati fuori. I nerazzurri partono da una invidiabile posizione di vantaggio, ma sarebbe fondamentale arrivare al primo posto visto come si sta componendo il tabellone.

INTER – Chivu cerca risposte dopo la rimonta sui giapponesi. La condizione fisica sembra in aumento e magari la rete di Carboni qualche scoria mentale ha iniziato a cancellarla. Il tecnico romeno riparte dalle certezze: tornano titolari Acerbi, Bastoni, il recuperato Dumfries e Mkhitaryan. Esordio dal 1' per Pio Esposito, che farà coppia con Lautaro a scapito del fratello Sebastiano. Ancora lunghissima la lista delle assenze: fuori, oltre a Taremi, anche Zielinski, Bisseck, Calhanoglu, Frattesi, Thuram e Pavard.

QUI RIVER PLATE – Problemi seri per Gallardo, che dovrà inventarsi il centrocampo a causa delle assenze per squalifica di Galoppo, Perez e Castaño. In mezzo, dunque, dovrebbero trovare spazio Fernandez, Kranevitter e Meza: non il massimo. Vecchie conoscenze della Serie A in difesa come Martinez Quarta e Pezzella che completeranno il reparto col cileno Diaz. In attacco, assieme alla stellina Mastantuono, l'ex interista Colidio. Ko dopo la prima giornata la punta Driussi.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Calligaris, De Vrij, Palacios, Re Cecconi, Carlos Augusto, Luis Henrique, Cocchi, Zalewski, Sucic, Berenbruch, Carboni, De Pieri, S. Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zielinski, Taremi, Bisseck, Calhanoglu, Frattesi, Thuram, Pavard.

RIVER PLATE (3-5-2): Armani; Martinez Quarta, Pezzella, Diaz; Montiel, Fernandez, Kranevitter, Meza, Acuña; Mastantuono, Colidio.

Panchina: Ledesma, Rivero, Gattoni, Casco, Bustos, Aliendro, Martinez, Rojas, Subiabre, Tapia, Lanzini, Borja.

Allenatore: Gallardo.

Squalificati: Galoppo (1), Castaño (1), Perez (1).

Indisponibili: Driussi, Ruberto.

ARBITRO: Tantashev.

Assistenti: Tsapenko e Gaynullin.

Quarto ufficiale: Kawana-Waugh.

Var: Al Marri (Evans e Guzman).

