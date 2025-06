Al seguito dell'Inter nella sua campagna statunitense per il Mondiale per Club, l'ex terzino nerazzurro Maicon risponde per Betsson.Sport ad alcune domande e curiosità dei tifosi interisti in merito alla sua carriera.

Qual è stato l'attaccante che ti ha creato più difficoltà dal punto di vista difensivo?

"Sicuramente è stato Lionel Messi, perché è difficilissimo marcarlo quando ti punta, quando fa il suo lavoro perché lo fa benissimo. Lo ha fatto per 15 anni di fila. Sicuramente è lui il giocatore che mi ha messo più in difficoltà".

Chi era il compagno di squadra più pazzo della stagione 2009-2010?

"Sono io... Però c'era qualcuno che si avvicinava molto a me. Però il più pazzo sicuramente sono stato io".

Chi era il tuo idolo da bambino?

"Il mio idolo sarà sempre mio padre. Ha fatto tutto per la mia carriera e per la mia vita, per me e per i miei fratelli. Diciamo che nel calcio ci sono stati giocatori che hanno fatto la storia in questa posizione, però il mio idolo vero sarà sempre lui".

Qual è stata la tua partita preferita con l'Inter?

"Il primo derby, che abbiamo vinto 4-3. Sicuramente lì è stata un'esplosione di gioia perché affrontavamo una squadra fortissima in quel momento e abbiamo vinto. Sicuramente è stata una partita bellissima".

Qual è stato il gol più bello segnato con l'Inter?

"Sicuramente quello alla Juve, perché era un momento importante del campionato. Avessimo vinto quella partita avremmo messo una mano sullo Scudetto. Poi anche il gesto tecnico è stato bellissimo, è stato un grandissimo gol".

Qual è stato il tuo compagno più forte col quale hai giocato?

"Questa è difficile... Diciamo Adriano, perché l'Imperatore ha fatto tantissimo per noi".