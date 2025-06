"Il nostro umore è sempre stato alto, abbiamo intrapreso questa avventura con la giusta voglia e la giusta determinazione", ha detto Matteo Darmian ai giornalisti presenti nel post-allenamento della vigilia della sfida contro il River Plate, terza gara della fase a gironi del Mondiale per Club. "Poi è normale che durante le partite ci sono difficoltà, ma abbiamo sempre lavorato per farci trovare pronti. Noi vogliamo passare il turno, nonostante sappiamo che sarà una partita difficile" ha continuato.

Che partita vi aspettate contro il River Plate?

"Non so che partita aspettarmi, sicuramente difficile. Sicuramente loro la prepareranno nel migliore dei modi, come lo faremo noi. Dovremo essere bravi a interpretare bene i momenti della gara e capire ciò che faranno per portare. casa una vittoria che ci consentirebbe di passare il turno. Hanno giocatori di qualità e di carattere forte e faranno il possibile, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi".

Quante energie vi stanno dando i nuovi e i giovani?

"Tante. Ci stanno dando una grande mano, da qui alla fine abbiamo bisogno di tutti. Fin dall'inizio tutti si sono messi a disposizione, dai più giovani ai più esperti e questo deve essere lo spirito per andare avanti da qui alla fine della stagione e anche dopo".

Cosa pensi di questa competizione?

"Onestamente da giocatore io penso a fare bene per la mia squadra e a dare il massimo per l'Inter e andare più avanti possibile".

È l'autostima l'aspetto su cui lavorare di più?

"È normale che vincere aiuta. Col Monterrey non abbiamo vinto e volevamo riassaporare il gusto di una vittoria e adesso ci siamo tutti a disposizione del mister per cercare di migliorare e di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi anni".

