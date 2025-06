Arrivano importanti novità per i tifosi con disabilità in vista della stagione 2025/26. Inter e Milan in sinergia con il Comune di Milano e le realtà associative sul territorio, annunciano che per la stagione che verrà sarà "adottato un nuovo modello di accesso che prevede il superamento dell’attuale sistema di assegnazione gratuita dei titoli di ingresso, basato su richiesta. Sarà quindi introdotta una procedura di acquisto diretto di biglietti e abbonamenti, a tariffa agevolata, per settori riservati ai tifosi con disabilità e ai loro accompagnatori".

"Potranno accedere a questa modalità - si legge - le persone in possesso di una certificazione che attesta lo stato di invalidità al 100% (legge 118/71), lo stato di handicap in condizione di gravità o la condizione di disabilità che richiede sostegno intensivo (art. 3, comma 3, della legge 104/92)".

Sono anche state stabilite delle tariffe agevolate:

- 350€ per l’abbonamento stagionale alla Serie A 2025/26

- 35€ per i big match di Serie A e delle competizioni europee

- 25€ per le gare ordinarie di Serie A e delle competizioni europee

- 10€ per le gare di Coppa Italia

"L’intero ricavato - si legge ancora - derivante dalla vendita di biglietti e abbonamenti sarà destinato a progetti dedicati all’inclusione e allo sport per tutte le abilità. Una parte sarà gestita direttamente da Milan e Inter per garantire un’accoglienza sempre più inclusiva all’interno dello stadio. La quota più significativa dei proventi sarà invece destinata al progetto "Generazione Sport" del Comune di Milano".