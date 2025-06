L'offensiva di mercato del Barcellona per Nico Williams, che ha fruttato un accordo verbale tra le parti per le prossime sei stagioni, non ha condizionato per nulla il desiderio di Marcus Rashford di vestire la maglia blaugrana. L'attaccante del Manchester United, che secondo alcune voci inglesi sarebbe stato sondato anche dall'Inter, vuole giocare per la squadra di Hansi Flick e confida in una mossa da parte dei direttori sportivi del club catalano. Che, da par loro, valutano l'ingaggio dell'inglese solo in prestito perché giudicano la richiesta da 30 milioni di euro dei Red Devils troppo alta. Lo riporta Mundo Deportivo.