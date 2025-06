Verano de revolucion per l'Atletico Madrid. Si intensificano sempre di più i rumors che vedono un divorzio all'orizzonte tra i colchoneros e il motorcito rojiblanco Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino sembrerebbe verso l'uscita dal club madrileno dove è approdato dall'Udinese e diventato uno dei migliori del suo ruolo. Il campione del mondo in carica è sotto contratto con i madrileni fino a giugno 2026 e al momento non c'è in ballo alcuna trattativa di rinnovo.

A dirlo è anche Mundo Deportivo che parla di situazione di stallo circa il futuro del classe '94, attualmente incastrato in una situazione complessa: per monetizzare dalla sua partenza, l'Atleti dovrebbe cedere De Paul nella finestra di mercato estiva attuale, ma Simeone dà per scontata la sua permanenza per almeno la prossima stagione e le occasioni di mercato che potrebbero configurarsi nelle settimane a venire non sono ipotizzabili. Specie perché i club ad aver già acceso i riflettori sul motorcito di Avellaneda sono diversi: dal Galatasaray che lo vede come eventuale sostituto di Mario Lemina, anche se la capacità economica del club di Istanbul non gioca a favore dei desideri del club di vedere in rossoarancio l'argentino. Le piste più accreditate sono però quelle che portano all'Italia e a Milano, dove ad aver drizzato le antenne per sondare il terreno sono entrambe le squadre della città, ovvero Inter e Milan che sembrerebbero interessate al centrocampista di Simeone.

