Partita dentro o fuori questa notte per il Monterrey, costretto a vincere contro l'Urawa Red Diamonds per poter nutrire speranze di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Intervenuto in conferenza stampa, Domenec Torrent, tecnico dei Rayados, ha parlato così dei nipponici: "Conosciamo perfettamente gli Urawa Reds e nutriamo molto rispetto per loro. Abbiamo visto sei delle loro partite: due ai Mondiali e quattro nel campionato giapponese. Sono una squadra molto veloce e intensa. Dobbiamo controllare i loro contropiedi, perché fanno molti danni nelle transizioni. È vero, è una partita completamente diversa. È l'ultima partita del torneo e dobbiamo vincere. Non sarà una partita facile. Hanno giocato molto bene contro il River e soprattutto contro l'Inter. L'Inter ha vinto solo al 92esimo minuto. Questo dimostra quanto siano difficili da battere e quanto siano organizzati tatticamente. Non abbiamo altra scelta che vincere. È così che ci siamo preparati, ma allo stesso tempo sappiamo che sarà una partita difficile. Abbiamo bisogno di cinque punti, ma ora ne abbiamo solo due e dobbiamo aspettare e vedere. Se, nella partita tra Inter e River, uno dei due vince e noi vinciamo, passiamo il turno. In caso di pareggio, le possibilità sono infinite, ma non vogliamo ritrovarci di nuovo, perché dipende dal numero di gol e da quant'altro. Ma è importante essere imbattuti contro due squadre molto importanti come River e Inter. Ora dobbiamo lottare per passare il turno. A dire il vero, ho riletto il regolamento molte volte e penso che siamo tutti un po' confusi. Come ho detto a tutti voi, quello che ci interessa è vincere".

Ma è preoccupato per la scarsa vena realizzativa mostrata dai suoi attaccanti? "Non sono preoccupato, nel senso che abbiamo giocato in modo completamente diverso. Lo dico chiaramente, bisogna sapere contro chi si gioca. Quello che volevamo, soprattutto nella prima partita contro l'Inter, era controllare la situazione. Probabilmente prima della prima partita, molti tifosi e i media stranieri si aspettavano uno dei sei punti. Ma ne abbiamo due, uno in più del previsto. Nessuno si aspettava che pareggiassimo con l'Inter. E questo non è affatto colpa degli attaccanti, o dei giocatori d'attacco. Eravamo più concentrati a non danneggiarli, a competere con loro. Soprattutto il giorno della partita contro l'Inter, abbiamo avuto più occasioni che il giorno della partita contro il River. Quindi non è che i nostri giocatori non siano stati decisivi, ma il giorno della partita contro il River, noi Non abbiamo praticamente creato occasioni offensive. È un dato di fatto e dobbiamo accettarlo".