Domani mattina, ore 3 italiane, l'Inter scende in campo contro il River Plate: in ballo ci sono gli ottavi e 6,9 milioni di euro per il passaggio del turno. Chivu si aspetta progressi dopo il pari d'esordio col Monterrey e la vittoria in extremis sull'Urawa Red Diamonds.

La Gazzetta dello Sport insiste sulla preparazione fisica: viene sottolineato un cambio di passo imposto dai nuovi preparatori, come tipologia di lavoro, a fronte di una squadra che dal punto di vista atletico ha lasciato molto a desiderare in passato. "Parlarne dà quasi fastidio. E Chivu non vuole alibi", si legge.

In campo andranno i big: rispetto alla partita con i giapponesi, riecco Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan. Dal 1' si rivede Dumfries, mentre stavolta sarà Pio e non Sebastiano a far coppia con Lautaro in attacco. Restano out i vari Calhanoglu, Pavard, Zielinski, Frattesi, Thuram e Bisseck.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, Lautaro.