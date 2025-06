C'è una trattativa sotto traccia tra Inter e Lazio per Nicolò Rovella. Secondo Il Messaggero, infatti, i nerazzurri hanno fatto sapere ai biancocelesti, tramite gli agenti del giocatore, di essere disposti a offrire 40 milioni di euro dopo la cessione di Calhanoglu.

Offerta ufficiosa, non ufficiale, in attesa che si sblocchi la situazione del giocatore turco. Lotito giura che per prendere Rovella ne servano addirittura 50, ma deve fare i conti con i tre paletti che ad oggi bloccano il mercato del club, legati a indice di liquidità, indicatore di indebitamento e costo del lavoro allargato. Dovessero entrare davvero 50 milioni per Rovella il compito sarebbe ovviamente più semplice.