Lautaro Martinez si avvicina a una sfida, contro il River Plate, che per l'attaccante argentino ha un sapore speciale. Da anni, si legge su Tuttosport, si parla di una sua passione per i Milionarios, anche se non sono mai arrivate conferme ufficiali.

Alcuni episodi a sostegno citati dal quotidiano: la foto di Franco Armani, oggi portiere del River, dopo il Mondiale vinto con giocatori o ex giocatori biancorossi insieme a Nico Gonzalez, di cui il tifo per il River è invece noto, e allo stesso Lautaro. E poi il coro intonato a marzo 2023 sull'erba del Monumental, stadio di casa sempre del River dopo la vittoria contro Panama e nella prima partita dopo il Mondiale vinto: una canzone per prendere in giro il Brasile ma sull'aria di un coro abitualmente cantato proprio dai tifosi dei Milionarios.

Se l'Inter ha incrociato il River solo una volta, in amichevole, Lautaro ci ha giocato contro in maglia Racing vincendo una volta 3-2 (con gol d'apertura) e perdendo la seconda. Sulla panchina opposta c'era sempre Gallardo. Oggi ci sono anche compagni di nazionale come Montiel, che segnò l'ultimo rigore della finale di Qatar 2022.