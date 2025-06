Valentin Castellanos potrebbe lasciare la Lazio. Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, infatti, Sarri è pronto a farlo duellare con Dia per un posto ma preferirebbe un altro profilo per l'attacco. I nomi per sostituirlo, in caso di partenza, sono quelli di Raspadori, Oyarzabal ma anche di un interista che si sta facendo largo.

Si tratta di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 reduce da un'annata in Serie B con 19 gol. Da sottolineare che di Lazio e Inter si parla anche per l'interesse dei nerazzurri verso Rovella.