Il futuro di Mehdi Taremi potrebbe non più essere all'Inter, ma intanto l'attaccante iraniano ha ben altri pensieri per la testa. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'ex Porto nelle scorse è riuscito a lasciare Teheran, dove la situazione si è fatta più critica, e ha raggiunto la città natale di Bushehr e la sua famiglia che si trovava già là.

Taremi ha dovuto affrontare un viaggio in auto di quasi mille chilometri verso sud, sulla costa sud-ovest che si affaccia nel Golfo Persico. Sempre in contatto con il team manager dell’Inter, Matteo Tagliacarne, ha parlato nelle scorse ore anche con Cristian Chivu e scritto nella chat di squadra per tranquillizzare i compagni in apprensione.

Taremi sta bene e al sicuro, in una zona lontana dai bombardamenti. "Anzi, si allena da solo per tenersi in forma, nel caso fosse possibile lasciare l’Iran e raggiungere il Mondiale, ma questa eventualità non è ormai considerata visto il precipitare degli eventi", si legge.