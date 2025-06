Su Jhon Lucumí non c'è solo l'Inter, ma anche la Roma. Il difensore del Bologna ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro esercitabile entro il 15 luglio. Lo riporta Sky Sport, sottolineando però che se il club emiliano non dovesse abbassare le richieste la strada per un investimento del genere in difesa sarebbe in salita per i giallorossi. Sarà dunque necessario capire quali saranno i margini di manovra col budget.