Serse Cosmi crede nelle potenzialità di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, che ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra sabato scorso, nel match vinto al Mondiale per Club dall'Inter in rimonta contro gli Urawa Red Diamonds. "E' un giocatore assolutamente valido - ha detto l'ex allenatore a Radio TV Serie A parlando del giovane reduce dal biennio prolifico in prestito a La Spezia -. Chivu può aiutarlo a crescere. Il suo è un ruolo particolare, l'esperienza fa tanto: in attacco prendi quel mezzo secondo o quel mezzo metro solo giocando partite su partite".