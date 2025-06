L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu si accomoda sugli spalti del Lumen Field per parlare con DAZN a poche ore dal calcio d'inizio di Inter-River Plate. Queste le sue dichiarazioni:

Prima dell'allenamento ha fatto un bel discorso alla squadra chiedendo degli applausi. Oggi per chi l'ha fatto?

"Non si può dire, c'era una marea di applausi per qualcuno che dovrà fare qualcosa per noi. Erano tutti contenti perché qualcuno dovrà pagare una cena. Sono cose da gruppo, a me fanno piacere perché ti fanno avvicinare al lato umano, alla carezza, anche alla cosa più decisa. Questi ragazzi sono professionisti cercano sempre di dare il massimo per i loro compagni, la squadra, il gruppo e questa maglia".

Sul River Plate.

"Lo conosciamo, è una squadra che ha molti elementi che hanno giocato in Europa e diversi campioni del mondo. Poi c'è Franco Mastantuono, il nuovo fenomeno. Tra l'altro c'è anche Facundo Colidio che conosciamo molto bene perché l'ho allenato in Primavera qualche mese. È una squadra che sa giocare, ha qualità, può metterti in difficoltà".

Thuram sarà a disposizione?

"No, ma siamo ottimisti che tornerà disponibile dalla prossima qualora passassimo il turno".

E Dumfries?

"Denzel si allena con noi da un paio di giorni. Sta bene, si è ripreso dall'infiammazione al pube. Vedremo domani".

Pio Esposito vi ha dato qualcosa in più in attacco. Ci sono possibilità di vederlo dall'inizio?

"Lo vedo molto più maturo dal punto di vista fisico e mentale. Non ho pensato al fatto che fosse la sua prima con l'Inter, essendo stato con me tanti anni mi ero perso completamente. Il valore del giocatore non si contesta, l'assenza per infortunio non si è fatta sentire: ha cercato anche lui di dare il massimo e ha avuto un debutto importante perché abbiamo portato a casa la partita".

