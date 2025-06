L'Inter Primavera campione d'Italia comincerà la difesa del titolo sul campo del Monza, nel week-end del 16 agosto, quando è in programma la prima giornata del campionato Under 20 2025-26. La prima in casa sarà contro il Cesena, la settimana successiva, mentre alla terza giornata è previsto il primo big match del campionato con la sfida alla Fiorentina. La regular season si chiuderà il fine settimana del 16 maggio, in trasferta, contro il Genoa. Di seguito in dettaglio il calendario dei nerazzurrini:

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 25/26: IL CALENDARIO

Giornata 1 Monza-Inter - 16/08/2025

Giornata 2 Inter-Cesena - 23/08/2025

Giornata 3 Fiorentina-Inter - 30/08/2025

Giornata 4 Inter-Parma - 13/09/2025

Giornata 5 Atalanta-Inter - 20/09/2025

Giornata 6 Inter-Juventus - 27/09/2025

Giornata 7 Lazio-Inter - 04/10/2025

Giornata 8 Inter-Napoli - 18/10/2025

Giornata 9 Cremonese-Inter - 25/10/2025

Giornata 10 Inter-Frosinone - 01/11/2025

Giornata 11 Roma-Inter - 08/11/2025

Giornata 12 Inter-Torino - 22/11/2025

Giornata 13 Inter-Milan - 29/11/2025

Giornata 14 Bologna-Inter - 06/12/2025

Giornata 15 Inter-Cagliari - 13/12/2025

Giornata 16 Verona-Inter - 17/12/2025

Giornata 17 Inter-Genoa - 20/12/2025

Giornata 18 Lecce-Inter - 03/01/2026

Giornata 19 Inter-Sassuolo - 10/01/2026

Giornata 20 Juventus-Inter - 17/01/2026

Giornata 21 Inter-Monza - 21/01/2026

Giornata 22 Milan-Inter - 24/01/2026

Giornata 23 Inter-Cremonese - 31/01/2026

Giornata 24 Cagliari-Inter - 07/02/2026

Giornata 25 Inter-Roma - 14/02/2026

Giornata 26 Frosinone-Inter - 21/02/2026

Giornata 27 Inter-Atalanta - 28/02/2026

Giornata 28 Parma-Inter - 04/03/2026

Giornata 29 Inter-Fiorentina - 07/03/2026

Giornata 30 Torino-Inter - 14/03/2026

Giornata 31 Inter-Lazio - 21/03/2026

Giornata 32 Sassuolo-Inter - 04/04/2026

Giornata 33 Cesena-Inter - 11/04/2026

Giornata 34 Inter-Lecce - 18/04/2026

Giornata 35 Napoli-Inter - 25/04/2026

Giornata 36 Inter-Bologna - 02/05/2026

Giornata 37 Inter-Verona - 09/05/2026

Giornata 38 Genoa-Inter - 16/05/2026

