Presentando la canzone 'Polvere e gloria', interpretata insieme alla stella del tennis Jannik Sinner, Andrea Bocelli parla ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati' tornando anche sull'amarezza per la bruttissima sconfitta di Monaco di Baviera della sua Inter contro il Paris Saint-Germain: "Gli interisti hanno imparato a perdere anche in modo ingiusto ma chi soffre per amor non sente pena. Per perdere 5-0 col PSG devi comunque arrivare in finale dove gli altri non sono arrivati".

