Si congederà nella notte dal Mondiale per Club l'Urawa Red Diamonds, che con il Monterrey avrà l'ultima occasione per ottenere almeno un punto nel girone. Si giocherà al Rose Bowl di Pasadena, un impianto che ha un significato particolare per il tecnico dei nipponici Maciej Skorza: "Fin da quando ero bambino, quando ho iniziato ad appassionarmi al calcio, ho sempre visto questo stadio da qualche parte, quindi sono molto felice di essere qui per la prima volta nella mia vita. Ma più di ogni altra cosa, quando sento il nome di questo stadio, mi ricorda quella finale del Mondiale del 1994 e il rigore di Roberto Baggio. All'epoca ero un grande tifoso di Roberto Baggio, e quel tiro mi ha fatto davvero male. Mi sembrava di essere in porta. Quindi sento davvero che c'è qualcosa di speciale qui. L'atmosfera in questo stadio è davvero speciale".

Skorza ripercorre anche la sconfitta patita sabato scorso contro l'Inter: "Alla fine mi ha deluso. Certo, l'Inter ci stava dominando totalmente, siamo stati costretti a un ruolo difensivo ed è stato davvero difficile tenere la palla nella loro metà campo. Ma abbiamo comunque segnato gol e stavamo pareggiando la partita. Eravamo vicini alla fine, a due minuti dalla fine. Quindi siamo rimasti insoddisfatti. Quindi, dopo queste partite, questa è la sensazione che ho più di ogni altra. Ma analizzando queste due partite e guardando i giocatori dalla panchina durante le partite, sento che in molti aspetti ci manca esperienza sulla scena internazionale. Credo che anche questo sia uno dei fattori che abbiamo dovuto affrontare in questo torneo. Ma la cosa positiva è che abbiamo già giocato due partite, e sono sicuro che in questa terza partita saremo in grado di giocare il meglio che abbiamo mai fatto sotto questo aspetto. E ci aspettiamo che questa sarà la nostra migliore partita in questo torneo".