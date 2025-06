Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, è l'esempio che una nuova generazione di tecnici rumeni sta emergendo. Se ne dice convinto l'ex attaccante nerazzurro Adrian Mutu: "Dico che siamo sulla strada giusta, per quanto riguarda gli allenatori rumeni. Questi ultimi stanno arrivando. Un esempio è Chivu, che ora è all'Inter, ma anche tutti noi che siamo dove siamo. Speriamo che in futuro porteremo un nome e gloria alla Romania".

A proposito di Chivu e del suo nuovo incarico, Mutu aggiunge: "Non è facile, l'ho già detto. È un onore per lui. Ha una missione difficile, ma penso che sia in grado di portarla a termine all'Inter".

