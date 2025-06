Non sono bastati sei punti conquistati sui nove disponibili all'Atletico Madrid per strappare il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Gli spagnoli sono stati eliminati a sorpresa per via della classifica avulsa, in un girone comunque tosto, come sottolineato da Diego Pablo Simeone, a margine della vittoria di Pirro arrivata contro il Botafogo: "Eravamo in un ottimo girone con i campioni della Libertadores e della Champions - la premessa del Cholo -. Abbiamo fatto gli stessi punti di queste due squadre. La partita col PSG all'esordio, quando siamo passati da 2-0 a 4-0 con il gol annullato in mezzo, poi il il rigore che non ci è stato assegnato oggi (ieri, ndr), sono situazioni che non ci hanno favorito. Sapevamo già - ha concluso il tecnico dei Colchoneros - che sarebbe stato un torneo molto emozionante e avvincente, ma le squadre europee lo stanno affrontando a fine stagione, mentre le sudamericane nel pieno dell'annata".