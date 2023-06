Come annunciato qui questa mattina, Zinho Vanheusden dovrebbe diventare di nuovo un giocatore dello Standard Liegi. Secondo il giornalista fiammingo Sacha Tavolieri il difensore interista, in prestito allo Standard, è in città dove peraltro si è recato questa mattina a fare i canonici controlli per il suo ginocchio. Intanto, secondo il collega, la trattativa tra i belgi e l'Inter va avanti da diverse settimane.

E inizialmente per facilitare l'affare, il prestito sarebbe dovuto diventare un prestito con opzione di riscatto. I due club si stanno muovendo per trovare un accordo, ma c'è ancora qualche dettaglio da definire. L'Inter vuole andare avanti e vorrebbe agire secondo la volontà del giocatore, che vorrebbe restare in Belgio, ma nonostante un accordo di principio, le parti devono in particolare ancora accordarsi sulle cifre.