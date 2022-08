Prima di partire per Pescara e di affrontare l'Inter nell'ultima amichevole estiva, il Villarreal ha presentato alla stampa il suo ultimo acquisto, l'esperto centrocampista Kiko Femenia prelevato dal Watford. Femenia che è uscito infortunato dal test con il Levante a causa di uno scontro con Alex Blesa che gli ha causato due distorsioni al ginocchio e alla caviglia. Ma lo stesso Femenia rassicura sulle sue condizioni: "All'inizio pensavo fosse qualcosa di serio perché ero molto dolorante, ma due giorni dopo mi sentivo già molto meglio, posso camminare normalmente. Sto molto meglio ed è per questo che spero di essere disponibile la prossima settimana insieme al resto dei miei compagni di squadra. Non ho ancora toccato palla, ma sono contento dell'evoluzione che sto avendo. Devo andare piano piano".