Autore di una doppietta nella vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che proietta la sua Udinese alle spalle del terzetto di testa, l'attaccante bianconero Beto suona la carica per il match di domenica prossima contro l'Inter: "È arrivato il momento dell’Udinese, non dico il momento di Beto perché lavoro con la squadra. Ho segnato due gol oggi ma è tutto lavoro del team. Andiamo a festeggiare oggi e domani, poi cominceremo per giocare contro l’Inter. Vogliamo vincere anche domenica prossima, quindi dobbiamo lavorare di più”.