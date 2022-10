Nonostante le difficoltà incontrate prima e durante la partita, la Salernitana ha trovato tre punti d'oro contro l'Hellas Verona. Nel dopopartita, ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa, il tecnico Davide Nicola ha parole molto belle per Lorenzo Pirola, difensore di scuola Inter schierato titolare in extremis per l'infortunio di Matteo Lovato e autore di una buona performance: "Ho perso Lovato prima della partita e Giulio Maggiore nel primo tempo bruciandomi uno slot, ne avevo due per fare due sostituzioni. Però sono contento per Pirola, è un ragazzo molto giovane che si è fatto trovare pronto all'appuntamento sfruttando bene la chance. Questo per un allenatore è gratificante. Un conto è motivarlo durante la settimana, un conto è gettarlo nella mischia e fargli capire che, pur essendo un 2002, può costruire la sua carriera".