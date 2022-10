Intervistato da DAZN dopo la partita contro l'Inter, il difensore della Salernitana Norbert Gyomber ha analizzato così la sconfitta dei granata a San Siro: "Penso che siamo stati la solita squadra, lottando fino alla fine. Sapevamo che l'Inter è una squadra di livello che veniva da diversi risultati positivi in campionato e Champions e che quindi sarebbe stata tosta. Però abbiamo combattuto fino alla fine, non siamo riusciti a ottenere punti e ci dispiace. Ora recuperiamo le forze perché sabato ci attende un'altra partita molto importante contro lo Spezia. In casa siamo forti, davanti ai nostri tifosi dobbiamo fare risultati perché ci spingono 90 minuti a ogni partita e dobbiamo dare tutto per loro".