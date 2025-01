Alla vigilia della gara contro l'Inter Women, il tecnico della Roma femminile Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso per presentare il big match del Tre Fontana: "Il gruppo l'ho ritrovato bene. L'euforia che ti porta la vittoria di un titolo in un momento non semplicissimo ti dà grande motivazione per affrontare un mese come questo, importante per il campionato. Il gruppo è molto motivato per far bene con l'Inter, una squadra molto buona e che ha cambiato tanto, a partire dalla guida tecnica. Ha cambiato tanto e speso tanto, le loro ambizioni sono di lottare fino all'ultimo per qualcosa di importante. Dovremo fare tanta tanta attenzione, andargli davanti in classifica sarebbe un'ulteriore iniezione di fiducia".